Гаишник лишился работы после того, как помог знакомому с регистрацией транспортного средства

Сотрудник ГАИ в Тазовском лишился работы после того, как решил помочь знакомому, как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина, занимая должность государственного инспектора безопасности дорожного движения группы регистрационно-экзаменационной работы отделения Госавтоинспекции, вынес своему знакомому незаконное решение о регистрации транспортного средства, минуя его технический осмотр.
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