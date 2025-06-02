Гаишник лишился работы после того, как помог знакомому с регистрацией транспортного средства

Сотрудник ГАИ в Тазовском лишился работы после того, как решил помочь знакомому, как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина, занимая должность государственного инспектора безопасности дорожного движения группы регистрационно-экзаменационной работы отделения Госавтоинспекции, вынес своему знакомому незаконное решение о регистрации транспортного средства, минуя его технический осмотр.