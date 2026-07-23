ЕС оштрафовал Google на €890 млн за нарушение цифрового законодательства DMA

Еврокомиссия оштрафовала Google на €890 млн за нарушение требований Закона о цифровых рынках (DMA). Регулятор заявил, что американская корпорация не выполнила обязательства по обеспечению равных условий конкуренции в цифровой среде, следует из официального сообщения.
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