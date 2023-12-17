Загадки стратегии Григория Потёмкина под Очаковым, почему полководец не спешил брать крепость Татьяна Сергеева17 декабря 1788 года в семь часов утра, русская армия под командованием Григория Потёмкина начала штурм турецкой крепости Очаков.
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