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Загадки стратегии Григория Потёмкина под Очаковым, почему полководец не спешил брать крепость

Загадки стратегии Григория Потёмкина под Очаковым, почему полководец не спешил брать крепость

Загадки стратегии Григория Потёмкина под Очаковым, почему полководец не спешил брать крепость Татьяна Сергеева17 декабря 1788 года в семь часов утра, русская армия под командованием Григория Потёмкина начала штурм турецкой крепости Очаков.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Очень любопытную формулу в этом плане применил в отношении Потёмкина Леонтий Раковский: &quot;Потёмкин ЛЮБИЛ ВОЗИТЬСЯ с крепостями.&quot;
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