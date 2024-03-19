Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украине предложено капитулировать

Украине предложено капитулировать

Наши западные противники растянулись в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они толкают украинцев с нами воевать, обеспечивая их деньгами, оружием и даже личным составом войск НАТО, изображающим из себя чевэкашников и наемников.

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