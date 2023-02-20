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Сестра Ким Чен Ына сообщила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Сестра Ким Чен Ына сообщила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Сестра главы Корейской Народно-Демократическй Республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон указала на тот факт, что применение государством применения ближайших акваторий строится на тех шагах, которые предпринимают Вооружённые силы Соединённых Штатов.

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