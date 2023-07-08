Заноза

13 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Танечка, Вы неисправимый оптимист!  )) Я даже завидую Вам, немного.  ))  А в чем там Кубе надо помочь победить? Они, ...С Украины придетс...
  • Вера смелых
    Валера, ради Бога, объясните, как может строительство " корячиться"?!  Это какая-то инновация в строительстве? ))С Украины придетс...
  • Вера смелых
    Боже, сколько эмоций! Да ещё и капсом! О каком запросе и предложении речь, эмоциональный вы наш? Мигель Диас-Канель б...С Украины придетс...

Лукашенко против «Варшавской унии»

Лукашенко против «Варшавской унии»

Из всего того потока информации, который выплеснул на нас вчера Александр Григорьевич Лукашенко, наиболее интересным мне показался пассаж о готовности Белоруссии противодействовать, причём с помощью военной силы, в том числе и ВС РБ, попыткам реализации так называемой «Варшавской унии» Источник фото: avatars.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Мммдааа, оказывается, надетая на  голову форменная фуражка может зажечь воинственный дух  у Луки!  )))  А перспектива увеличить площадь своей ..вотчины,  с основной помощью России, так вообще зажигает кровь и пробуждает ... что там пробуждает? .. Большие амбиции?... Или что ?...    Англичане сделали большие глаза, известно отчего, и нашептали о ... скока - скока? 30- 40-ка тысячах?                                 Не секрет, что и существующая армия у Луки больше для парадов, чем для боёв, и её ещё до ума доводить и доводить.  А когда обучать эти 30 тыс.? Не будет ли так  - ой, мы пока учимся, вы уж, русские, разберитесь там с Куевом и Польшей!? А мы  потом на помощь придём. Ну, и все поделимся,  по-братски : это моё, это моё, и это моё.-  А где моё? - А зачем тебе? У тебя и своего хватает.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх