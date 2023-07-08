Лукашенко против «Варшавской унии»

Вера смелых

Мммдааа, оказывается, надетая на голову форменная фуражка может зажечь воинственный дух у Луки! ))) А перспектива увеличить площадь своей ..вотчины, с основной помощью России, так вообще зажигает кровь и пробуждает ... что там пробуждает? .. Большие амбиции?... Или что ?... Англичане сделали большие глаза, известно отчего, и нашептали о ... скока - скока? 30- 40-ка тысячах? Не секрет, что и существующая армия у Луки больше для парадов, чем для боёв, и её ещё до ума доводить и доводить. А когда обучать эти 30 тыс.? Не будет ли так - ой, мы пока учимся, вы уж, русские, разберитесь там с Куевом и Польшей!? А мы потом на помощь придём. Ну, и все поделимся, по-братски : это моё, это моё, и это моё.- А где моё? - А зачем тебе? У тебя и своего хватает.