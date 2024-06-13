В Казани прошло торжественное открытие 6-х Игр БРИКС

То, что Олимпийские игры стали политическим инструментом в геополитике, уже никого не удивляет. И даже спортивная составляющая отошла на дальний план, уступив место фактически шантажу и попыткам изолировать российских атлетов от мирового спорта.
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