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«Как дворовая девка Палашка»: на встречу с Трампом Зеленского завели через черный ход, минуя парадный

«Как дворовая девка Палашка»: на встречу с Трампом Зеленского завели через черный ход, минуя парадный

  Президент США выделил главе киевского режима чуть больше часа, после чего отправился на встречу с премьером Биньямином Нетаньяху.

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Комментарии
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Андрей Ворожейкин
А оно и есть наложница.
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1 м.
Татьяна Мироненко
Он уже всем надоел.
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1 м.
Misha Glusch
сала хоть дал ему шматок?
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1 м.