Трамп может назначить Майка Уолтца помощником по национальной безопасности

Победитель президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса Майку Уолтцу пост помощника по национальной безопасности в своей администрации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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