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Ярославский Вестник

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В Ярославском районе прошёл плановый обход территории

Первый заместитель главы управы Ярославского района Дмитрий Абрамчук совместно с депутатами Совета депутатов и заместителем главы управы Еленой Мориной провёл обход территории по запланированному маршруту.

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