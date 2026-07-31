В Ярославском районе прошёл плановый обход территории

Первый заместитель главы управы Ярославского района Дмитрий Абрамчук совместно с депутатами Совета депутатов и заместителем главы управы Еленой Мориной провёл обход территории по запланированному маршруту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии