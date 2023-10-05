"Дима часто допивал за гостями из рюмок": обиженная на Путина сенатор Нарусова решила вспомнить грехи Медведева

Катерина У нас принято, чтобы рюмка гостя всегда была полной. Хозяева обязаны за этим следить. Если гость упирается и прикрывает пустую рюмку рукой, то его следует уговорить. И он обязательно согласится... и обязательно выпьет. Вывод - Собчаки плохие хозяева.))) Граждане! Собчаки не доливают гостям водки!!!!😆

Александр Рожков Как вы правы! Если бы они доливали, то ни кто бы не посмел допивать! Не хорошо как то получилось. Вот.