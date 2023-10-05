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Закон и Порядок

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"Дима часто допивал за гостями из рюмок": обиженная на Путина сенатор Нарусова решила вспомнить грехи Медведева

"Дима часто допивал за гостями из рюмок": обиженная на Путина сенатор Нарусова решила вспомнить грехи Медведева

После того как на голову многострадального сенатора Людмилу Нарусову, представляющую в российском сенате республику Тыва обрушился поток критики связанный с ее несанкционированным летним вояжем вот Францию и Испанию, она решила предпринять ответные шаги.

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Комментарии
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Катерина
У  нас  принято,  чтобы  рюмка гостя  всегда  была  полной. Хозяева  обязаны  за  этим  следить. Если  гость  упирается и  прикрывает  пустую  рюмку рукой,  то  его  следует  уговорить. И  он  обязательно  согласится...  и  обязательно  выпьет.  Вывод  -  Собчаки  плохие  хозяева.)))  Граждане!  Собчаки  не  доливают   гостям водки!!!!😆
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10 час.
Александр Рожков
Как вы правы! Если бы они доливали, то ни кто бы не посмел допивать! Не хорошо как то получилось. Вот.
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7 час.
вага карлито
За всем присматривал! Кто сколько выпил кто недопил кто  воспользовался! О многом говорит!
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6 час.

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