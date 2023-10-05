После того как на голову многострадального сенатора Людмилу Нарусову, представляющую в российском сенате республику Тыва обрушился поток критики связанный с ее несанкционированным летним вояжем вот Францию и Испанию, она решила предпринять ответные шаги.
"Дима часто допивал за гостями из рюмок": обиженная на Путина сенатор Нарусова решила вспомнить грехи Медведева
Комментарии
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Катерина
У нас принято, чтобы рюмка гостя всегда была полной. Хозяева обязаны за этим следить. Если гость упирается и прикрывает пустую рюмку рукой, то его следует уговорить. И он обязательно согласится... и обязательно выпьет. Вывод - Собчаки плохие хозяева.))) Граждане! Собчаки не доливают гостям водки!!!!😆
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10 час.
Александр Рожков
Как вы правы! Если бы они доливали, то ни кто бы не посмел допивать! Не хорошо как то получилось. Вот.
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7 час.
вага карлито
За всем присматривал! Кто сколько выпил кто недопил кто воспользовался! О многом говорит!
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6 час.
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