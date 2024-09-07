Юрий Ильинов

«Темпы серьезные». В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. «Россия не просто освобождает (территории. — Прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск (украинское название Красноармейска) находится в ожидании русских», — рассказал эксперт. По его оценке, ВСУ стали терять в среднем около 2300 военных в день. Украина не сможет держаться долго с таким уровнем потерь и не сохранится как государство, если интенсивные военные действия продолжатся, полагает Джонсон. «Это закончится в течение трех-четырех месяцев», — резюмировал аналитик. В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.