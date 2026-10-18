История Идея чествовать отцов появилась в России еще в начале 2000-х, но сначала праздник отмечали только в отдельных регионах: с 2002 года — в Вологде и Череповце, затем в Новосибирске, Волгоградской и Ульяновской областях.
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