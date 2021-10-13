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Полный текст выступления председателя КНР Си Цзиньпина на саммите руководителей в рамках 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии

Пекин, 12 октября /Синьхуа/ -- Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин из Пекина по видеосвязи выступил с программной речью на саммите руководителей в рамках 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии /COP15/.

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