Полный текст выступления председателя КНР Си Цзиньпина на саммите руководителей в рамках 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии

Пекин, 12 октября /Синьхуа/ -- Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин из Пекина по видеосвязи выступил с программной речью на саммите руководителей в рамках 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии /COP15/.