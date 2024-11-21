Разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс с историей нового героя по имени Аз...

Разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс с историей нового героя по имени АзартРазработчики Overwatch 2 выпустили комикс “Разрушить до основания”, который раскрывает захватывающую предысторию нового танка Азарт, лидера группы анархистов Phreaks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)