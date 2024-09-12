Водоканал реконструировал участок водопровода в Казани, построенного более 50 лет назад

Водоканал завершил реконструкцию участка водопровода 1972 года постройки в Кировском районе Казани. Как сообщили в телеграм-канале предприятия, при ремонте сотрудники заменили участок водопровода протяженностью более 1,5 км по ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии