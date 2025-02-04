В России хотят запретить передавать коллекторам долги по потребкредитам

В России хотят запретить передавать коллекторам долги по потребительским кредитам. Как выяснили «Известия», такой законопроект 5 февраля будет внесен в Госдуму лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и депутатами Александром Терентьевым и Яной Лантратовой.