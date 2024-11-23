Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Планы Трампа оставляют Украине совсем немного вариантов – The New York Times

Планы Трампа оставляют Украине совсем немного вариантов – The New York Times

The New York Times пишет, что обещание Дональда Трампа прекратить войну может оставить Украине немного вариантов.

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Комментарии
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Иван Петров
Эти все &quot;чиновники&quot; либо живут на другой планете, либо намеренно пудрят мозги своему населению
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14 час.
аг
александр град
Несчастные идиоты, они даже не понимают, что 2,5 года их мурыжат не торопясь чтоб сохранить жизни наших солдат, сберечь мирное не в чем не повинное их местное население и наконец чтоб нацистское отродье задумалось о смысле жизни и одумалось о будущем Окраины. А так как эти выродки с США, Запада и Израиля сносят ковровой бомбардировкой целые города уничтожая все и вся не считаясь не с чем - это не наша тактика и опыт мировых войн доказал это. Так мы за неделю все завершили бы. Но это не наше и нашим не будет. А Трампа обещания как филькина грамота в действии. Первый его срок уже доказал это. А Победа будет за нами.
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12 час.

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