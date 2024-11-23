аг

александр град

Несчастные идиоты, они даже не понимают, что 2,5 года их мурыжат не торопясь чтоб сохранить жизни наших солдат, сберечь мирное не в чем не повинное их местное население и наконец чтоб нацистское отродье задумалось о смысле жизни и одумалось о будущем Окраины. А так как эти выродки с США, Запада и Израиля сносят ковровой бомбардировкой целые города уничтожая все и вся не считаясь не с чем - это не наша тактика и опыт мировых войн доказал это. Так мы за неделю все завершили бы. Но это не наше и нашим не будет. А Трампа обещания как филькина грамота в действии. Первый его срок уже доказал это. А Победа будет за нами.