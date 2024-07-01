Врио главы Курской области рассказал про сбитые дроны

Уничтожены семь БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах, передает RT со ссылкой на его пост «Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред.
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