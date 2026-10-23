В тульском правительстве сегодня, 23 октября, обсудили ход реализации национальных проектов. Замминистра по контролю и профилактике коррупционных нарушений Мария Апращенко отметила, что целевые показатели достигаются последовательно, а отклонений от графика не зафиксировано.