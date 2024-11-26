Не стало знаменитой на весь мир «Бранденбургской Мадонны»

Знаменитая регулировщица и участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская скончалась в Саратовской области на 100-м году жизни, как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии