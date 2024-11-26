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Не стало знаменитой на весь мир «Бранденбургской Мадонны»

Не стало знаменитой на весь мир «Бранденбургской Мадонны»

Знаменитая регулировщица и участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская скончалась в Саратовской области на 100-м году жизни, как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

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