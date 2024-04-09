Победителями конкурса «Народный доктор» в марте стали акушер-гинеколог из Иванова, врач-педиатр из Шуи и врач общей практики из Родниковского района

<p> Определены победители конкурса «Народный доктор» в марте. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили акушер-гинеколог, заведующая отделением патологии беременности родильного дома №1 Марина Смолина, врач-педиатр детской поликлиники №2 города Шуя Татьяна Казарина и врач общей практики Каминской врачебной амбулатории Родниковского района Любовь Прозорова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии