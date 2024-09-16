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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре

19-21 сентября в Анкаре пройдет четвертый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Гран-при среди юниоров 4-й этап Анкара, Турция 19 сентября, четверг Девушки, короткая программа 10:30 Пары, короткая программа 15:45 Юноши, короткая программа 18:15 20 сентября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 10:30 Пары, произвольная программа 13:45 Девушки, произвольная программа 16:35 21 сентября, суббота Юноши, произвольная программа 11:00 Танцы на льду, произвольный танец 15:00 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU.

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