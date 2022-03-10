Малик Бизли реализовал рекордные в истории «Миннесоты» 11 3-очковых за матч

Малик Бизли реализовал рекордные в истории «Миннесоты» 11 3-очковых за матч

Форвард «Миннесоты» Малик Бизли в среду обновил рекорд клуба по точным дальним броскам за матч. Бизли реализовал 11 3-очковых в игре с «Оклахомой» (132:102), победа стала для «волков» 6-й подряд.

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