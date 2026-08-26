The Laughing Cow just built a truck shaped like cheese

The Laughing Cow has driven a giant wedge of cheese into Minneapolis. The dairy brand’s “Wedgemobile”, a full-size truck built and shaped like one of its signature cheese triangles, rolled through the city’s Uptown Art Fair, handing out samples, recipe cards and prize-wheel spins to fairgoers who came for art and left talking about cheese.
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