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В РФ продажу зажигалок детям приравняют к продаже табака

В РФ продажу зажигалок детям приравняют к продаже табака

Госдума РФ во вторник, 10 декабря, рассмотрит закон о запрете продажи детям и подросткам, в том числе дистанционным способом, зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров.

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