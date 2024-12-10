В РФ продажу зажигалок детям приравняют к продаже табака

Госдума РФ во вторник, 10 декабря, рассмотрит закон о запрете продажи детям и подросткам, в том числе дистанционным способом, зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров.
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