Кое-как восстановив подачу электроэнергии, испанцы начали оценивать последствия блэкаута. По состоянию на 30 апреля погибшими от последствий отключения электроэнергии считаются […] The post Испанский блэкаут: причины не устранены из-за неизвестности appeared first on Медиакратия.
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