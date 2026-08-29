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Царьград

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300 тысяч Усольцевых не отдадут наследникам, пока суд не признает их умершими

300 тысяч Усольцевых не отдадут наследникам, пока суд не признает их умершими

Найденные в автомобиле пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых 300 тысяч рублей оказались заложниками юридической процедуры.

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