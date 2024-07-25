Макгрегор: звонок Трампа побудил Кулебу заявить о готовности к диалогу с Россией

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что звонок кандидата на пост президента США Дональда Трампа в Киев заставил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заговорить о возможности диалога с РФ.
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