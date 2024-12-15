Трамп выдвинул главу своей соцсети на пост председателя совета по разведке

Global Look Press / Cameron Smith/White House Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выдвинул главу своей соцсети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя Консультативного совета по разведке при главе Белого дома.
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