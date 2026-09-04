Негативные последствия эскалации. Но Зе нужно продолжать. Вчера Зе объявил о «закрытии неба РФ». Кейс достаточно нетипичный.
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Не каждый украинец ХОХОЛ. Я знала украинцев, которые хохлами не были. Был Герой Советского Союза, разведчик, был кавалер трёх орденов Славы, артиллерист, инвалид || группы по ранению (оба воевали в Великую Отечественную), но были и обыкновенные работяги, токари и фрезеровщик, из Украины, которые были против творящегося там. Правда, один из них умер 10 лет назад, один уехал к семье в 2017 году, его сыновьям тогда было 14 и 12 лет (их уже могли бусифицировать), а ещё один, вдовец, остался в России.
Что-то осточертело слушать! Одно и то же! Утилизация 404-й вместе с этим " братским народом "! Чем быстрей - тем лучше,меньше жертв наших людей!