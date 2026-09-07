Аналитики ожидают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 11 сентября

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на опрос аналитиков, большинство экономистов (23 из 30) ожидают, что Центробанк на заседании совета директоров 11 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 14 процентов.
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