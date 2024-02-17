Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном практически единственное среди стран ЕС проводит независимую политику не только в интересах своих граждан, но и выступает резко против военной поддержки Киева, одновременно настаивая на скорейшем прекращении конфликта на Украине мирным путем.
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