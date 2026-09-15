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Курские новости

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Хинштейн обсудил проблемы промышленности Курской области

Хинштейн обсудил проблемы промышленности Курской области

Промышленность Курской области обеспечивает 50% налоговых поступлений, за семь месяцев индекс промышленного производства составил 110,6%, инвестиции достигли 69,5 млрд рублей, зарплата выросла на 14,4%.

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