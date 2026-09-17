TelecomDaily сообщил о запуске сети 6G в России не ранее 2030 года

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что пока что 6G находится на стадии теоретических разработок, и реальное внедрение в России ожидается не ранее 2030 года.
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