50 очков и 13 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» выиграть у «Нового Орлеана»

Звездный форвард «Милуоки» Янниса Адетокумбо стал главным героем матча с «Новым Орлеаном» (135:100). Адетокумбо набрал 50 очков (20 из 26 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 13 подборов и 4 передачи при 3 потерях за 30 минут.