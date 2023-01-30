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50 очков и 13 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» выиграть у «Нового Орлеана»

50 очков и 13 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» выиграть у «Нового Орлеана»

Звездный форвард «Милуоки» Янниса Адетокумбо стал главным героем матча с «Новым Орлеаном» (135:100). Адетокумбо набрал 50 очков (20 из 26 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 13 подборов и 4 передачи при 3 потерях за 30 минут.

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