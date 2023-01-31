Владимир Машков примет участие в праздновании 405-летия Новокузнецка

Известный актер и режиссер Владимир Машков приедет в Новокузнецк на празднование 405-летия города.На празднование 405-летия Новокузнецка приедет известны актер и режиссер Владимир Машков – об этом он рассказал во время рабочего визита в город.
Известный актер и режиссер Владимир Машков приедет в Новокузнецк на празднование 405-летия города.На празднование 405-летия Новокузнецка приедет известны актер и режиссер Владимир Машков – об этом он рассказал во время рабочего визита в город.
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