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Рамзан Кадыров набирает большинство голосов на выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров набирает большинство голосов на выборах главы Чечни

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона. Он набрал 99,8% голосов после обработки 61,99% протоколов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

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