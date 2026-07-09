Новая современная ферма появится в Усть-Канском районе Республики Алтай

Новая современная ферма появится в селе Коргон Усть-Канского района. Как рассказал председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев, объект строит ООО "Молоко кумира" — он уже получил статус регионального значения и станет серьезным шагом в развитии муниципалитета.