Новая современная ферма появится в Усть-Канском районе Республики Алтай

Новая современная ферма появится в селе Коргон Усть-Канского района. Как рассказал председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев, объект строит ООО "Молоко кумира" — он уже получил статус регионального значения и станет серьезным шагом в развитии муниципалитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии