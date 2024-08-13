Юань подскочил выше 12,7734

Юань подскочил выше 12,7734Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта растёт до 12,7734, прибавляя +3,73% На одной из сторон всех купюр изображен портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна.