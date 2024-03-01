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В этом году в Москве реконструируют более 20 прудов

В этом году в Москве реконструируют более 20 прудов

Столица все хорошеет. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию более 20 столичных прудов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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