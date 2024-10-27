В «Твиттере» новый тренд: пользователи меняют названия советских фильмов. И это уморительно!

Наконец-то в этой лаконичной социальной сети обсуждают что-то кроме тредов из Тбилиси. Снова в «Твиттере» (который теперь называется «X») озорной тренд! Последние несколько дней пользователи выкладывают кадры из советских и российских фильмов, но ставят к ним название какого-нибудь западного фильма, дополняя фразой «Один из моих любимых фильмов».