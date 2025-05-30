Локализация в автопроме: чем она отличается от импортозамещения

На форуме автопроизводителей IMAF, который прошел в московском Экспоцентре, аналитик НАМИ Александр Горчаков заявил, что уровень локализации автомобиля Лада Гранта не дотягивает даже до 50% – и составляет 45,7%.
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