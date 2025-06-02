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Константин Малофеев предлагает учитывать количество детей при расчёте страховых взносов в Соцфонд

Константин Малофеев предлагает учитывать количество детей при расчёте страховых взносов в Соцфонд

Переосмыслить подход к взносам в Социальный фонд предложил Константин Малофеев, выступив за льготы для многодетных семей.

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