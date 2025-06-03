"Искандеры" превратили Одессу в кладбище. Жесточайший ответ Путина на теракты в России. Уничтожен британский рассадник. Накрыли верхушку СБУ

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Царьград

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Комментарии
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Eduard
Укры сами виноваты,сидят как барсуки,как на Майдане,а теперь из-за нацистов имдостается.Свергли бы власть и всё!
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