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Татар-информ

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Мишин заявил, что Трусова стала кататься лучше, чем раньше

Мишин заявил, что Трусова стала кататься лучше, чем раньше

Фото: fsrussia.ru Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин высоко оценил выступление Александры Игнатовой (Трусовой), которая победила на турнире серии «Челленджер» – Мемориале Дениса Тена.

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