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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о Глушенкове в «Зените»: «Там мало прогресса, а больше принципа купить лучших. Если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов»

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока.  «Для Глушенкова переход в «Зенит» – это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство.

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