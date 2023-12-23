ЦИК отказался зарегистрировать группу по выдвижению Дунцовой в президенты

Центризбирком по итогам состоявшегося 23 декабря заседания отказал бывшему депутату Ржевской городской думы Екатерине Дунцовой в регистрации инициативной группы для ее выдвижения кандидатом на президентские выборы 2024 года.
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