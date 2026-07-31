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Появились подробности о ставшем участником «Артподготовки» россиянине

Появились подробности о ставшем участником «Артподготовки» россиянине

Задержанный в Нижегородской области участник организации «Артподготовка» (признана в России террористической и запрещена) оказался 50-летний житель Московского региона, который работает в логистической транспортной компании.

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