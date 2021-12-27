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Мичков сделал дубль в матче со Швецией на МЧМ-2022. Один из голов – броском с отрицательного угла

Молодежная сборная России проиграла команде Швеции (3:6) в стартовом матче чемпионата мира-2022. Нападающий Матвей Мичков забросил две шайбы в третьем периоде игры.

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